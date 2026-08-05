Ученый рассказал о ситуации с гигантскими медузами ропилемами в Приморье

Гигантские медузы ропилемы, которые в августе пришли к берегам Владивостока, не опасны для человека. Крапива жалит сильнее, но при скоплении медуз нужно соблюдать осторожность.
Директор АНО «Центр природоохранных инициатив», кандидат биологических наук Александр Олифиренко сообщил РИА Новости, что диаметр купола этих медуз может доходить до 70 сантиметров. Хотя для человека они не опасны, руками трогать их не стоит.
Медуза ропилема жжется, но не сильно. Их можно не бояться, но они могут появляться вблизи поверхности воды неожиданно, потому что постоянно перемещаются из более глубоких слоев. Иногда они могут скапливаться, что требует осторожности.
Столкновение со скоплением медуз может привести к непредсказуемым последствиям для гидроцикла, включая потерю управления.
Медуза ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии. В Приморье она появляется, когда тепло, и течением заносится в закрытые бухты Владивостока, где скапливается.