Соцфонд раскрыл размер пенсий работающих и неработающих россиян

Средний размер пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года составил более 27,2 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд России.
По информации ведомства, за год средняя выплата увеличилась примерно на 2 тысячи рублей. Пенсия выросла с 25 098 рублей в июле 2025 года до 27 224 рублей в июле 2026 года.
У работающих пенсионеров средний размер выплаты по старости составляет 24 929 рублей. В Соцфонде добавили, что у неработающих граждан пенсия достигает 27 850 рублей.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить страховую выплату по старости не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию.
Как писал KP.RU, с 1 августа работающим пенсионерам в России увеличили пенсии. Прибавку получили 5,9 миллионов человек. Экономист Игорь Балынин добавил, что также пересчитали накопительные пенсии, они увеличились на 17,3%.