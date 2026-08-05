Канский драматический театр едет в Москву

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Канский драматический театр станет участником одного из самых масштабных театральных событий лета — Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» в Москве.
9 августа «Каштанка» Канской драмы выйдет на сцену Чистопрудного бульвара, где свои спектакли представляют лучшие театры России и зарубежья.
С конца мая до конца августа Москва превращается в театральную площадку: каждый вечер на бульварах, набережных и в парках города можно увидеть разнообразные постановки — от классических драм и балетов до мюзиклов, цирковых представлений и экспериментальных шоу.
В Канском драматическом театре отмечают: «Для нашего коллектива участие в фестивале — большое событие и возможность представить Канск и Красноярский край на одной из крупнейших открытых театральных площадок страны!».