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В реках и озерах Иркутской области запретили купаться

Официально разрешенных для купания мест в Иркутской области в настоящее время нет.

Источник: КГКУ "Спасатель"

В Иркутской области выявлены многочисленные нарушения микробиологических показателей воды в водоемах, расположенных в черте населенных пунктов. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, несоответствия санитарным нормам зафиксированы в 17 точках, включая озера Аляты, участки Братского водохранилища, реки Ангара, Белая, Заларинка, Нукутка и Олха, а также пруды в Заларинском и Усольском районах.

Ведомство предупреждает, что использование этих водных объектов для купания и отдыха представляет риск для здоровья. При этом санитарно-эпидемиологических заключений о безопасности воды на территории региона не выдавалось, поэтому официально разрешенных для купания мест в Иркутской области в настоящее время нет.

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