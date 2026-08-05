В реках и озерах Иркутской области запретили купаться

В Иркутской области выявлены многочисленные нарушения микробиологических показателей воды в водоемах, расположенных в черте населенных пунктов. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, несоответствия санитарным нормам зафиксированы в 17 точках, включая озера Аляты, участки Братского водохранилища, реки Ангара, Белая, Заларинка, Нукутка и Олха, а также пруды в Заларинском и Усольском районах.
Ведомство предупреждает, что использование этих водных объектов для купания и отдыха представляет риск для здоровья. При этом санитарно-эпидемиологических заключений о безопасности воды на территории региона не выдавалось, поэтому официально разрешенных для купания мест в Иркутской области в настоящее время нет.