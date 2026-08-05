В реках и озерах Иркутской области запретили купаться

Ведомство предупреждает, что использование этих водных объектов для купания и отдыха представляет риск для здоровья. При этом санитарно-эпидемиологических заключений о безопасности воды на территории региона не выдавалось, поэтому официально разрешенных для купания мест в Иркутской области в настоящее время нет.