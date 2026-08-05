5 августа: какой сегодня церковный праздник

5 августа 2026 года, среда, у православных верующих традиционный постный день. Ограничения в еде в этот день не строгие — разрешены блюда с растительным маслом. В календаре церковных праздников это день Почаевской иконы Божией Матери (1675). Икона Божией Матери Почаевская считается одной из жемчужин Русской Церкви. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы почитают не только православные верующие, но и христиане других исповеданий. Множество чудес от иконы записаны в монастырских книгах со слов самих верующих, с молитвами обратившихся к святыне. Перед иконой молятся об исцелении от тяжких болезней, духовном прозрении заблудших душ. Кроме того, в этот день почитают память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников (284—305). Чтут священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского (ок. 75), священномученика Михаила пресвитера и мученика Андрея (1938). Кроме того, сегодня прославляют праведного Феодора Ушакова, воина. Совершают в этот день празднование в честь Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) (1888). Образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость» почитается в России, а его чудотворный список прославился чудесным событием в Санкт-Петербурге, и стал известен как икона «с грошиками». По преданию, в 1888 году во время грозы молния ударила прямо в часовню, но Промыслом Божиим находившийся там святой лик остался совершенно невредимым. Более того, образ, который до этого был темным от времени и копоти свечей, сам собой обновился и просветлел. К поверхности иконы чудесным образом прилипли медные монеты (грошики) из разбитой кружки для пожертвований. С тех пор болящие и страждущие, приходящие к образу с горячей молитвой, получают исцеление душевных и телесных недугов.