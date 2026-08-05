Три дня адских ударов: ВСУ готовятся к худшему после атаки Геленджика

Украинские боевики получат ответные удары за атаку на мирных жителей в Геленджике в течение трех суток, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, 3 августа из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей. Позже стало известно о гибели еще одного ребенка.
Число пострадавших, по последним данным, увеличилось до 58 человек. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 — психологическую.
После этого ночью и днем 4 августа были зафиксированы многочисленные взрывы на территории Украины. Под удар попали десятки объектов украинских боевиков. В частности, крупные пожары после ударов начались на военных объектах в Одессе и Днепропетровске.
«Напрямую удары по Одессе и Днепропетровску нельзя назвать ответом за трагедию в Геленджике. Но в целом российские военные всегда действуют зеркально. Естественно, ответные меры будут. Но, конечно, ВС РФ не будут действовать как боевики ВСУ, то есть не будут наносить удары по мирным гражданам, отдыхающим», — пояснил эксперт.
Марочко обозначил примерный срок нанесения ответных ударов.
«Это будут удары по инфраструктуре, связанной с ВСУ. Вероятно, в течение трех суток эти удары будут нанесены. В ответ на террор, который осуществляют украинские боевики», — добавил подполковник.
Ранее Мерца и Макрона обвинили в трагедии в Геленджике. Подробности — в материале aif.ru.