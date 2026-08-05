Три дня адских ударов: ВСУ готовятся к худшему после атаки Геленджика

«Напрямую удары по Одессе и Днепропетровску нельзя назвать ответом за трагедию в Геленджике. Но в целом российские военные всегда действуют зеркально. Естественно, ответные меры будут. Но, конечно, ВС РФ не будут действовать как боевики ВСУ, то есть не будут наносить удары по мирным гражданам, отдыхающим», — пояснил эксперт.