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Частичное отключение электричества произошло в двух селах Иркутского района

Энергетики направлены на место.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 августа. Сегодня в 09:02 произошло частичное отключение электроэнергии в двух селах Иркутского района. Без света осталась часть домов в селе Максимовщина, расположенных на улицах Берёзовая, Берёзовый, Горный, Еловая, Еловый, Иркутская, Кедровая, Кедровый, Комсомольская, Кузнечная, Луговой, Новая, Озёрная, Партизанская, Сибирская, Советская и Школьная. Также без электроснабжения осталась часть домов в селе Смоленщина, расположенных в микрорайоне Весенний.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 12:00.