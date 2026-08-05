Частичное отключение электричества произошло в двух селах Иркутского района

IrkutskMedia, 5 августа. Сегодня в 09:02 произошло частичное отключение электроэнергии в двух селах Иркутского района. Без света осталась часть домов в селе Максимовщина, расположенных на улицах Берёзовая, Берёзовый, Горный, Еловая, Еловый, Иркутская, Кедровая, Кедровый, Комсомольская, Кузнечная, Луговой, Новая, Озёрная, Партизанская, Сибирская, Советская и Школьная. Также без электроснабжения осталась часть домов в селе Смоленщина, расположенных в микрорайоне Весенний.