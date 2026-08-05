Новую беговую дорожку открыли на набережной Хабаровска

— Данное покрытие мы укладываем давно, и оно служит десятилетиями. Основной элемент — это резиновая крошка. Мы очень тщательно подходим к выбору поставщиков, чтобы у них не было никаких примесей в составе и покрытие было безопасно для здоровья. Данное покрытие — это спортивный стандарт, который используется во всем мире, — подчеркнула представитель компании-подрядчика Наталья Като.