Новую беговую дорожку открыли на набережной Хабаровска

В Хабаровске на территории спортивной набережной стадиона имени В. И. Ленина открыли новую беговую зону. Протяженность дорожки с двухслойным резиновым покрытием превышает 1,2 километра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Развитие спортивной инфраструктуры — важная часть работы по созданию комфортных условий. За последние годы на стадионе Ленина открыты 7 спортивных площадок. У нас есть задача сделать наш парк одним из лучших в стране, — рассказала начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ «Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края» Юлия Черникова.
Тренировочное покрытие на набережной предназначено для занятий бегом и ходьбой. При его укладке специалисты опирались на мнения как профессиональных спортсменов, так и обычных любителей кардионагрузок.
В пресс-службе правительства региона отметили, что подобное резиновое покрытие уже используют на участке набережной от арены «Ерофей» до ТЦ «Броско Молл». Протяженность дорожки здесь составляет 5,2 километра.
— Данное покрытие мы укладываем давно, и оно служит десятилетиями. Основной элемент — это резиновая крошка. Мы очень тщательно подходим к выбору поставщиков, чтобы у них не было никаких примесей в составе и покрытие было безопасно для здоровья. Данное покрытие — это спортивный стандарт, который используется во всем мире, — подчеркнула представитель компании-подрядчика Наталья Като.
Учитывая функционал нового участка, жителей Хабаровска просят не выезжать на дорожку на велосипедах и самокатах.