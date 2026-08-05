Актриса Мария Машкова ответила на критику после слов о жизни в США

Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова Мария, переехавшая в США, ответила на критику, с которой столкнулась после своих слов о жизни в Америке.
Ранее она рассказала, что за границей ее перестали воспринимать только как дочь Владимира Машкова. По словам артистки, теперь ее ценят за работу, а многие даже не знают, кто ее отец.
Высказывание актрисы вызвало споры в комментариях на ее странице в соцсети — многие коллеги и подписчики поддержали Машкову, но нашлись и те, кого возмутили ее слова.
«Вот прямо гордись! От фамилии отреклась. Смотреть на вас противно»; «Скоро будет мыть туалеты с гордостью», — написали фолловеры.
На эти комментарии знаменитость ответила: «А что плохого в мытье туалетов? Ну, допустим, дойдет до этого. И что?».
Позже она разместила видео, где призналась, что после этой истории еще раз убедилась: каждому человеку нужны поддержка и вера.
В июле Машкова опубликовала на своей странице в соцсети свежее фото с двумя дочерьми. Актриса воспитывает наследниц от брака с бизнесменом и пианистом Александром Слободяником — старшую Стефанию и младшую Александру. Девочки живут вместе с ней в Соединенных Штатах.