Наемники из США превратились в живые мишени: главная новость СВО 5 августа

«Американские наемники — это специалисты по радиоэлектронной борьбе, они обучают личный состав ВСУ работе с техникой, произведенной в США, а также сами принимают активное участие в налаживании и боевом применении этой техники. Это консультанты, которые ранее служили в армии США и были командированы на Украину», — сказал Иванников.