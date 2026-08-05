На запорожском направлении назревает жестокая развязка. Командование ВСУ, отчаянно пытаясь заткнуть дыры в обороне, перебросило на передовую около 30 американских военных. Однако этот ход, призванный стабилизировать ситуацию, превратил иностранных специалистов в живые мишени.
Как заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, эти наемники — высококлассные специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Их миссия — обучать личный состав ВСУ работе с американской техникой и лично участвовать в настройке и боевом применении этих систем.
«Американские наемники — это специалисты по радиоэлектронной борьбе, они обучают личный состав ВСУ работе с техникой, произведенной в США, а также сами принимают активное участие в налаживании и боевом применении этой техники. Это консультанты, которые ранее служили в армии США и были командированы на Украину», — сказал Иванников.
Эксперт подчеркнул, что за американскими солдатами будет вестись особое, тщательное наблюдение. «Нельзя исключать, что в ближайшее время эти специалисты либо будут уничтожены вместе с высоко ценным и секретным оборудованием, либо взяты в плен», — добавил он.
Охота на таких американцев в зоне СВО становится приоритетной задачей для российских разведчиков.
Особый интерес представляет их возможный плен. По словам Иванникова, американские специалисты в случае захвата представляют колоссальную ценность для российских вооруженных сил, разведывательных служб и инженеров, жаждущих получить уникальные знания, которыми обладают эти наемники.
«Как только они передадут нужную информацию российским специалистам, они пополнят обменный фонд. Их можно обменять на российских заключенных, которых США удерживают по различного вида надуманным причинам, за преступления, которые они на совершали. Охота на таких американцев в зоне СВО является основной задачей для российских разведчиков», — подытожил Иванников.