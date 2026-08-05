Пять пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В СНТ «Нива» в Минусинске загорелся садовый домик.
К приезду пожарных его кровля обрушилась. Огонь охватил 24 квадратных метра. Возгорание ликвидировали 11 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В поселке Памяти 13 Борцов Емельяновского округа горела брусовая баня. Пожар площадью 16 квадратных метров потушили восемь специалистов и две единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание.
Также зафиксировано происшествие на воде. В деревне Песчанка городского округа Красноярск очевидцы спасли из воды подростка и передали его медикам, сообщили в краевом МЧС.