Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В СНТ «Нива» в Минусинске загорелся садовый домик.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В СНТ «Нива» в Минусинске загорелся садовый домик.

К приезду пожарных его кровля обрушилась. Огонь охватил 24 квадратных метра. Возгорание ликвидировали 11 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В поселке Памяти 13 Борцов Емельяновского округа горела брусовая баня. Пожар площадью 16 квадратных метров потушили восемь специалистов и две единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание.

Также зафиксировано происшествие на воде. В деревне Песчанка городского округа Красноярск очевидцы спасли из воды подростка и передали его медикам, сообщили в краевом МЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше