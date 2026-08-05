В Новосибирске могут ограничить цены на проезд в общественном транспорте

Новосибирскую область затронут новые федеральные требования к тарифам и маршрутам: в Госдуму внесен законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Информация об этом опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Документ предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда, введение обязательных социальных и ночных маршрутов, а также создание системы контроля за соблюдением расписания.
Законопроект также обязывает города с населением более 50 тысяч человек вводить ночные маршруты. Предусмотрены льготный лизинг для обновления автопарков и меры поддержки для привлечения водителей. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года в случае принятия.