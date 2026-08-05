​Строители Хабаровского края стали зарабатывать больше: предлагаемая зарплата выросла на 24%

Аналитики hh.ru подвели итоги первых семи месяцев 2026 года на рынке труда строительной отрасли Хабаровского края. Исследование показало, что работодатели региона продолжают предлагать конкурентные зарплаты для привлечения специалистов, сообщает пресс-служба hh.ru.
Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в строительной сфере Хабаровского края. По итогам января-июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, составила 159 100 рублей, что на 24% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Сегодня зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 82 000 до 242 000 рублей.
География спроса: Хабаровский край и ДФО.
По итогам января-июля 2026 года в Хабаровском крае было открыто 13,7 тыс. вакансий в строительном направлении, что составляет 21% от общего числа строительных вакансий в Дальневосточном федеральном округе. Всего за первые семь месяцев года в регионах Дальнего Востока было открыто 63,9 тыс. вакансий в сфере строительства, лидерами по уровню спроса стали Хабаровский край (21% вакансий от всех в ФО), Забайкальский край (16%) и Приморский край (15%).
Рэнкинг регионов Дальнего Востока по доле строительных вакансий, 2026 г:
Хабаровский край — 21% от общего числа вакансий в строительстве по ДФО;
Забайкальский край — 16%;
Приморский край — 15%;
Амурская область — 14%;
Республика Саха (Якутия) — 12%;
Республика Бурятия — 9%;
Сахалинская область — 4%;
Камчатский край — 3%;
Магаданская область — 3%;
Еврейская АО — 1%;
Чукотский АО — менее 1%.
Наиболее востребованные специалисты.
По итогам первых семи месяцев 2026 наибольшее количество вакансий в строительстве было открыто для следующих специалистов (в скобках указана медианная предлагаемая зарплата): машинист (204 100 рублей) — 16%; разнорабочий (128 400 рублей) — 15%; электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (161 700 рублей) — 15%; сварщик (288 000 рублей) — 11%; монтажник (179 300 рублей) — 11%; слесарь, сантехник (125 400 рублей) — 7%; инженер ПТО, инженер-сметчик (150 400 рублей) — 5%; бетонщик, арматурщик, каменщик (160 000 рублей) — 4%.
Востребованные навыки в строительной отрасли.
Аналитика hh.ru показывает, что в 2026 году работодатели строительной отрасли чаще всего указывали в вакансиях следующие навыки: ремонтные работы чтение чертежей, умение работать в коллективе, владение AutoCAD и техническое обслуживание.
Среди гибких навыков, помимо умения работать в коллективе, наиболее востребованными стали организаторские навыки, ответственность и умение принимать решения. Среди цифровых компетенций, помимо знания AutoCAD, наиболее востребованными стали Autodesk Revit.
«Требования работодателей к кандидатам в сфере строительства последовательно возрастают. Сегодня в фокусе оценки находятся не только профильное образование и практический опыт, но и уровень профессиональных, а также цифровых компетенций. Современная строительная сфера все в большей степени ориентирована на специалистов, способных эффективно работать со специализированным программным обеспечением, проектной и технической документацией, цифровыми инструментами управления и сопровождения процессов», — комментирует директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.