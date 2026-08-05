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​Строители Хабаровского края стали зарабатывать больше: предлагаемая зарплата выросла на 24%

За семь месяцев этого года в регионе было открыто 13,7 тысяч вакансий.

Источник: AmurMedia

Аналитики hh.ru подвели итоги первых семи месяцев 2026 года на рынке труда строительной отрасли Хабаровского края. Исследование показало, что работодатели региона продолжают предлагать конкурентные зарплаты для привлечения специалистов, сообщает пресс-служба hh.ru.

Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в строительной сфере Хабаровского края. По итогам января-июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, составила 159 100 рублей, что на 24% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Сегодня зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 82 000 до 242 000 рублей.

География спроса: Хабаровский край и ДФО.

По итогам января-июля 2026 года в Хабаровском крае было открыто 13,7 тыс. вакансий в строительном направлении, что составляет 21% от общего числа строительных вакансий в Дальневосточном федеральном округе. Всего за первые семь месяцев года в регионах Дальнего Востока было открыто 63,9 тыс. вакансий в сфере строительства, лидерами по уровню спроса стали Хабаровский край (21% вакансий от всех в ФО), Забайкальский край (16%) и Приморский край (15%).

Рэнкинг регионов Дальнего Востока по доле строительных вакансий, 2026 г:

Хабаровский край — 21% от общего числа вакансий в строительстве по ДФО;

Забайкальский край — 16%;

Приморский край — 15%;

Амурская область — 14%;

Республика Саха (Якутия) — 12%;

Республика Бурятия — 9%;

Сахалинская область — 4%;

Магаданская область — 3%;

Еврейская АО — 1%;

Чукотский АО — менее 1%.

Наиболее востребованные специалисты.

По итогам первых семи месяцев 2026 наибольшее количество вакансий в строительстве было открыто для следующих специалистов (в скобках указана медианная предлагаемая зарплата): машинист (204 100 рублей) — 16%; разнорабочий (128 400 рублей) — 15%; электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (161 700 рублей) — 15%; сварщик (288 000 рублей) — 11%; монтажник (179 300 рублей) — 11%; слесарь, сантехник (125 400 рублей) — 7%; инженер ПТО, инженер-сметчик (150 400 рублей) — 5%; бетонщик, арматурщик, каменщик (160 000 рублей) — 4%.

Востребованные навыки в строительной отрасли.

Аналитика hh.ru показывает, что в 2026 году работодатели строительной отрасли чаще всего указывали в вакансиях следующие навыки: ремонтные работы чтение чертежей, умение работать в коллективе, владение AutoCAD и техническое обслуживание.

Среди гибких навыков, помимо умения работать в коллективе, наиболее востребованными стали организаторские навыки, ответственность и умение принимать решения. Среди цифровых компетенций, помимо знания AutoCAD, наиболее востребованными стали Autodesk Revit.

«Требования работодателей к кандидатам в сфере строительства последовательно возрастают. Сегодня в фокусе оценки находятся не только профильное образование и практический опыт, но и уровень профессиональных, а также цифровых компетенций. Современная строительная сфера все в большей степени ориентирована на специалистов, способных эффективно работать со специализированным программным обеспечением, проектной и технической документацией, цифровыми инструментами управления и сопровождения процессов», — комментирует директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.

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