​Строители Хабаровского края стали зарабатывать больше: предлагаемая зарплата выросла на 24%

По итогам января-июля 2026 года в Хабаровском крае было открыто 13,7 тыс. вакансий в строительном направлении, что составляет 21% от общего числа строительных вакансий в Дальневосточном федеральном округе. Всего за первые семь месяцев года в регионах Дальнего Востока было открыто 63,9 тыс. вакансий в сфере строительства, лидерами по уровню спроса стали Хабаровский край (21% вакансий от всех в ФО), Забайкальский край (16%) и Приморский край (15%).