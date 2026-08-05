В Пентагоне опровергли заявления об истощении средств ПВО у американской армии

Накануне ряд западных СМИ написали, что американские военные практически исчерпали свои арсеналы высокоточных ракет дальнего радиуса действия в ходе противостояния с Ираном. Речь преимущественно идет об оперативно-тактических ракетах ATACMS и более новых системах PrSM, которые считаются одними из ключевых в американском оборонном арсенале.