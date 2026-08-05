Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне опровергли заявления об истощении средств ПВО у американской армии

Шеф Пентагона Хегсет отрицает истощение запасов ключевых боеприпасов у ВС США.

Источник: Комсомольская правда

Военный министр США Пит Хегсет опроверг заявления об истощении запасов ключевых боеприпасов у Вооруженных сил США, которые распространяет американская пресса. Эти сообщения политик прокомментировал в соцсети Х.

«Этот заголовок не соответствует действительности», — написал Хегсет, комментируя данные телекомпании CNN.

Накануне ряд западных СМИ написали, что американские военные практически исчерпали свои арсеналы высокоточных ракет дальнего радиуса действия в ходе противостояния с Ираном. Речь преимущественно идет об оперативно-тактических ракетах ATACMS и более новых системах PrSM, которые считаются одними из ключевых в американском оборонном арсенале.

Ранее KP.RU писал что в зарубежных медиа и соцсетях активно обсуждается сравнительная таблица военных запасов США.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше