В Пентагоне опровергли заявления об истощении средств ПВО у американской армии

Военный министр США Пит Хегсет опроверг заявления об истощении запасов ключевых боеприпасов у Вооруженных сил США, которые распространяет американская пресса. Эти сообщения политик прокомментировал в соцсети Х.
«Этот заголовок не соответствует действительности», — написал Хегсет, комментируя данные телекомпании CNN.
Накануне ряд западных СМИ написали, что американские военные практически исчерпали свои арсеналы высокоточных ракет дальнего радиуса действия в ходе противостояния с Ираном. Речь преимущественно идет об оперативно-тактических ракетах ATACMS и более новых системах PrSM, которые считаются одними из ключевых в американском оборонном арсенале.
Ранее KP.RU писал что в зарубежных медиа и соцсетях активно обсуждается сравнительная таблица военных запасов США.