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Новосибирцу дали 10 лет колонии за контрабанду кондитерских изделий из Таиланда

Мужчина пытался ввести в РФ кондитерские изделия, содержащие в своем составе наркотическое средство.

Источник: Om1 Новосибирск

Жителя Новосибирска приговорили к 10 годам и одному месяцу лишения свободы за контрабанду и незаконное хранение наркотических средств. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Обской городской суд признал 25-летнего новосибирца виновным по статьям о контрабанде наркотиков в крупном размере и их незаконном хранении без цели сбыта.

Суд установил, что в октябре 2025 года мужчина приобрел на острове Пхукет в городе Патонг в Таиланде кондитерские изделия, в составе которых находилось наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. По данным следствия, он планировал использовать их в личных целях.

При въезде в Россию запрещенное вещество обнаружили сотрудники таможни. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет и одного месяца лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.