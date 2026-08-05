Новосибирцу дали 10 лет колонии за контрабанду кондитерских изделий из Таиланда

Суд установил, что в октябре 2025 года мужчина приобрел на острове Пхукет в городе Патонг в Таиланде кондитерские изделия, в составе которых находилось наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. По данным следствия, он планировал использовать их в личных целях.