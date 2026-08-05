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Лишает жизни: океанолог рассказал об опасности рыбы фугу, появившейся в РФ

У берегов Владивостока этим летом отмечается «нашествие» рыбы-фугу; на днях зафиксирован массовый выброс этих морских обитателей в устье реки Партизанской. В эксклюзивном комментарии aif.ru океанолог Таврический объяснил, чем опасна эта рыба.

Источник: Аргументы и факты

Жители Приморья сообщают о необычных гостях в морской акватории. Рыбаки все чаще вытаскивают из воды вместо привычных местных видов рыбу-фугу, которая считается смертельно ядовитой. В эксклюзивном комментарии aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический объяснил, в каком случае эта рыба действительно несет смертельную опасность.

«Сама рыба-фугу не опасна, ее можно брать в руки, если получится во время купания в море. Единственное, не нужно пытаться ее готовить. Правильную технологию знают только повара, которые этому специально обучаются. Если фугу неправильно приготовить, то можно лишиться жизни. Поэтому дальневосточным рыбакам такой улов стоит отпустить назад в море и не рисковать», — сказал он.

Таврический уточнил, что появление рыбы-фугу в Приморье связано с изменением климата. Течение стало более теплым, поэтому экзотические морские обитатели переместились в ранее непривычные для них широты.