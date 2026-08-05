Операция РФ шокировала НАТО: сотни взрываны на Украине

«Там наверняка были не только снаряды, но и дроны: разведывательные, боевые, и реактивные, и самолетного типа, и квадрокоптеры. Уничтожив этот склад, мы упредили целую серию террористических атак на территорию приграничных районов и даже тех, что находятся в глубине России. Тем самым мы спасли жизни, наверное, сотням наших граждан и обеспечили безопасность гражданским объектам», — подчеркнул Липовой.