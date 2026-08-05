Уничтоженный склад ВСУ в Хмельницкой области содержал многочисленные снаряды, а также арсенал ударных и разведывательных беспилотников. Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой отметил, что точный удар по объекту сорвал масштабные планы киевского режима по атакам глубокого тыла территории РФ и сохранил жизни сотен мирных граждан.
Как сообщалось, 31 июля на военном полигоне в Хмельницком произошел взрыв. Дальность разлета боеприпасов после вторичной детонации достигла 1 км. По информации российских военных, в результате происшествия также были уничтожены не менее 20 членов элитного подразделения ВСУ. Украинская сторона заявила, что произошедшее связано с диверсией или с банальным несоблюдением техники безопасности. Прибывшие из Киева силовики задержали главу местной СБУ Алексея Прокопенко.
«Там наверняка были не только снаряды, но и дроны: разведывательные, боевые, и реактивные, и самолетного типа, и квадрокоптеры. Уничтожив этот склад, мы упредили целую серию террористических атак на территорию приграничных районов и даже тех, что находятся в глубине России. Тем самым мы спасли жизни, наверное, сотням наших граждан и обеспечили безопасность гражданским объектам», — подчеркнул Липовой.
Он отметил, что ликвидация сразу 20 боевиков элитного подразделения ВСУ и потеря крупной партии техники стала для Украины лишением очередного «козыря» в борьбе, который Запад готовил для эскалации конфликта.
Напомним, взрывы на окраине Хмельницкого начались 31 июля около 11:55 и продолжались практически до конца дня. По данным ГБР, пять военнослужащих, которые занимались разгрузкой боеприпасов на складе, до сих пор числятся пропавшими без вести. На месте обнаружены фрагменты тел. Еще восемь военных получили травмы.
Известно, что Хмельницкий является родным городом главкома ВСУ Михаила Драпатого.