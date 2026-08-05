Раскрыта судьба украинок из отрядов БПЛА в российском плену

Пленный украинский боевик выдал координаты расчета женщин-операторов FPV-дронов ВСУ. Военный эксперт Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что украинок ждет в российском плену.
Напомним, попавший в плен боевик ВСУ, представившийся поваром, выдал местоположение женщин-операторов FPV-дронов ВСУ. Об этом рассказал замкомандира одного из российских подразделений с позывным Режиссер.
Он уточнил, что во время выполнения боевой задачи в плен удалось взять троих человек. Один из них рассказал, где находятся женщины-операторы БПЛА. После этого по цели нанесли массированный артиллерийский удар.
Нередко, однако, женщины из числа боевиков ВСУ попадают в российский плен.
«Согласно международному военному праву, попавшие в плен военнослужащие, независимо от пола, попадают в одинаковые условия. В любом случае это враг. Есть, однако, некоторые особенности содержания женщин, они объясняются отличной от мужчин деятельностью организма. Но в любом случае эти условия схожи с пребыванием в местах лишения свободы. Их кормят, устраивают минимальные удобства, но примечательно, что держат женщин в плену отдельно от мужчин», — пояснил эксперт.
Гагин подчеркнул, что украинские военные, попадающие в зону боевых действий, должны отдавать себе отчет в том, что могут попасть в плен.
«Человек, который подписывает контракт и надевает погоны, должен понимать, что становится бойцом одной из сторон конфликта. Поэтому он сразу должен просчитывать всю последующую специфику. Но подчеркну, что у попавших в плен женщин из ВСУ нет никаких поблажек, они содержатся в тех же условиях, что и мужчины», — добавил специалист.
Ранее пленный украинский боевик Скляренко признался, что его насильно выдернули из Сумской области и бросили под Угледар, а также раскрыл, кого из иностранцев встречал на передовой.