Молодежь Хабаровского края примет участие в межрегиональном форуме «Точка сборки»

С 10 по 14 августа в Анадыре пройдет межрегиональный форум «Точка сборки». Участники будут жить в палаточном городке на территории Центра спортивного отдыха «Гора Михаила». «Миссия форума — собрать активную молодежь Дальнего Востока в месте, где Россия начинается, и дать каждому участнику точку отсчета для реальных изменений в своем регионе. Одной из задач форума является создание реальных проектов для развития территорий ДФО — в области туризма, культуры, добровольчества и карьеры. К работе форума привлечены более 30 федеральных экспертов и спикеров — практики, предприниматели, деятели культуры, представители крупнейших молодежных организаций страны. Каждый участник получит возможность работать в малой группе напрямую с экспертом своего направления», — отмечают организаторы мероприятия. Программа пройдет в четырех блоках — образовательном, проектном, деловом и культурном. В рамках образовательного блока пройдут сессии по соцпроектированию, грантовым возможностям и управлению проектами. В деловом блоке участники обсудят меры поддержки молодежи на ДВ с представителями власти. В проектном блоке участники исследуют проблемы по четырем направлениям, найдут для них решения и защитят проекты перед жюри. Культурный блок реализуют проведением квартирника, фестиваля, мастер-классов, спортивного турнира и других мероприятий.