За неделю на север Хабаровского края было доставлено свыше 1 000 тонн топлива

Так, в Ванинский и Советско-Гаванский районы на прошлой неделе привезли 290 тонн бензина АИ-92, 102 тонны бензина АИ-95 и 363 тонны дизельного топлива. Кроме того, еще 30 тонн бензина АИ-92, 50 тонн бензина АИ-95 и 80 тонн дизельного топлива были доставлены в Ульчский, Николаевский и имени Полины Осипенко районы, а также в Солнечный округ. Более того, уже на этой неделе в Ванинский, Советско-Гаванский и Ульчский районы планируется отправить еще 60 тонн бензина АИ-95 и 60 тонн бензина АИ-92. Также сейчас ведется отгрузка 20 тонн бензина АИ-92, 60 тонн бензина АИ-95 и 20 тонн дизельного топлива в Верхнебуреинский район. Помимо этого, уже заключены договоры на поставку 316 тонн солярки для проведения полевых работ. А еще на этой неделе начнется отгрузка топлива для нужд рыбохозяйственного комплекса и горнодобывающих предприятий. Ситуация с поставками топлива находится на контроле краевого правительства.