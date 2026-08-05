Комсомольчанин Андрей Нутрихин получил шестой дан каратэ киокушинкай на семинаре в Японии

Туда международная организация ИКО Мацушима после долго перерыва пригласила всего пять россиян. Кроме них на мероприятие съехались ещё 180 руководителей и представителей организации ИКО Мацушима из Африки, Америки, Австралии, Европы, Ближнего Востока и Азии. Они проходили экзамен на повышение квалификации. Он включал 7 физических упражнений и 60 двухминутных поединков в полный контакт. В итоге Андрей Нутрихин стал обладателем черного пояса 6-го дана. Андрей Нутрихин: Это был сложный экзамен, потому что мы впервые сдавали в жаркое время года. Температура на улице 35−38 градусов, как в Арабских Эмиратах. Кондиционеров в зале не было. Было очень жарко. Я потерял 10 килограммов за один день!