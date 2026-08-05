Российские журналисты и блогеры посетили Комсомольск-на-Амуре в рамках пресс-тура

Более 30 представителей ведущих СМИ России и блогеров провели два дня в Комсомольске-на-Амуре в рамках недельного пресс-тура. Гости посетили новую набережную Первостроителей и Агрокомплекс «Восток». Во второй день участники тура смогли своими глазами увидеть работу Амурского судостроительного завода, авиационного завода имени Гагарина и Производственного центра филиала «Региональные самолеты» — ПАО «Яковлев». При посещении детского технопарка «Эвристика» участники пресс-тура узнали, как в промышленном и инженерном городе еще со школы выстраивают подготовку кадров для производственных предприятий. Напомним, что недельный пресс-тур организовало АНО «Национальные проекты» совместно с Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Хабаровского края.