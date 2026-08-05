Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские журналисты и блогеры посетили Комсомольск-на-Амуре в рамках пресс-тура

Более 30 представителей ведущих СМИ России и блогеров провели два дня в Комсомольске-на-Амуре в рамках недельного пресс-тура. Гости посетили новую набережную Первостроителей и Агрокомплекс «Восток». Во второй день участники тура смогли своими глазами увидеть работу Амурского судостроительного завода, авиационного завода имени Гагарина и Производственного центра филиала «Региональные самолеты» — ПАО «Яковлев». При посещении детского технопарка.

Более 30 представителей ведущих СМИ России и блогеров провели два дня в Комсомольске-на-Амуре в рамках недельного пресс-тура. Гости посетили новую набережную Первостроителей и Агрокомплекс «Восток». Во второй день участники тура смогли своими глазами увидеть работу Амурского судостроительного завода, авиационного завода имени Гагарина и Производственного центра филиала «Региональные самолеты» — ПАО «Яковлев». При посещении детского технопарка «Эвристика» участники пресс-тура узнали, как в промышленном и инженерном городе еще со школы выстраивают подготовку кадров для производственных предприятий. Напомним, что недельный пресс-тур организовало АНО «Национальные проекты» совместно с Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Хабаровского края.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше