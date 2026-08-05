В школе № 10 города Хабаровска начался капитальный ремонт

Этому учебному заведению, расположенному на пересечении переулков Фабричного и Дзержинского, недавно исполнилось 86 лет. За эти годы здание изрядно обветшало и уже давно требовало серьезной модернизации. И в июле текущего года она началась. На объект зашел подрядчик и приступил к работе. До наступления холодов ему предстоит заменить все окна и систему отопления, чтобы можно было продолжать ремонт школы зимой. В целом подрядчику предстоит заменить полы, отремонтировать постоянно протекающую крышу, обновить спортивный зал и пищеблок, благоустроить прилегающую к школе территорию, а также установить новое оборудование и пополнить местную библиотеку дополнительными учебниками. На проведение капитального ремонта школы № 10 из городского бюджета выделено 144 млн рублей. Завершить реконструкцию этой школы планируется до 31 июля следующего года, а уже 1 сентября 2027 года обновленное здание снова примет учеников. А предстоящий учебный год более 1 200 местных школьников проведут в четырех соседних школах — № 12, № 30, № 32 и в Правовом лицее.