Режиссёр Пэрак назвала концерт Салавата в Казани «ноль из десяти»

Российский кинорежиссёр и продюсер Ника Пэрак, которая в прошлом обучалась у мэтра татарской эстрады Салавата Фатхутдинова, посетила его концерт в Казани и осталась разочарована. В своих соцсетях она опубликовала жёсткий отзыв, назвав происходившее на сцене безвкусицей. По словам Пэрак, за 11 лет, прошедших с момента её обучения, выступления артиста не только не прогрессировали, но и ухудшились в организационном плане. «Я озвучила сугубо своё личное мнение как дипломированный профессионал с федеральным и международным опытом. Мне досадно искренне наблюдать, как вместо крутого развития и масштабирования концерты моего мастера стали уровнем деревенского клуба», — написала она, добавив, что готова дать дельные советы к следующему сезону, если артист будет открыт к диалогу.
Пэрак перечислила конкретные недостатки: по её оценке, постановка выглядит дешёвой, декорации напоминают фотообои, а люстры в «королевском стиле» выглядят несуразно. Особое возмущение режиссёра вызвала работа художника по свету — из-за неправильно выстроенного освещения зрителям было не видно ни мимики, ни лиц выступающих. К звуку также возникли претензии: девушка, певшая под фонограмму, использовала микрофон, предназначенный для живого вокала. Кроме того, костюмы бэк-вокалисток сливались по цвету с ковровым покрытием сцены. Пэрак подчеркнула, что рассчитывать на снисходительное отношение зрителей, которые «всё равно примут», — ошибочная стратегия, и на такой концерт вряд ли захочется прийти повторно, уточняет «KazanFirst».
При этом режиссёр высоко оценила вокальные данные самого Фатхутдинова. «Вашему концерту я ставлю ноль из десяти, вашему исполнению — десять из десяти. При ваших возможностях можно сделать такое межгалактическое шоу, которым можно удивить людей», — заключила Пэрак. Она посоветовала артисту нанять стилиста для подбора костюмов, соответствующих стилистике песен, и пересмотреть режиссуру — в частности, мультфильм, показанный во время концерта, никак не был связан с основной сюжетной линией, хотя этот ход можно было обыграть гораздо интереснее. Пэрак выразила готовность помочь с советами, если Фатхутдинов пожелает услышать конструктивную критику.