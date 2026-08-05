Режиссёр Пэрак назвала концерт Салавата в Казани «ноль из десяти»

Российский кинорежиссёр и продюсер Ника Пэрак, которая в прошлом обучалась у мэтра татарской эстрады Салавата Фатхутдинова, посетила его концерт в Казани и осталась разочарована. В своих соцсетях она опубликовала жёсткий отзыв, назвав происходившее на сцене безвкусицей. По словам Пэрак, за 11 лет, прошедших с момента её обучения, выступления артиста не только не прогрессировали, но и ухудшились в организационном плане. «Я озвучила сугубо своё личное мнение как дипломированный профессионал с федеральным и международным опытом. Мне досадно искренне наблюдать, как вместо крутого развития и масштабирования концерты моего мастера стали уровнем деревенского клуба», — написала она, добавив, что готова дать дельные советы к следующему сезону, если артист будет открыт к диалогу.