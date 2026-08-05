Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер раскрыл, что ждёт в плену брошенных в Запорожье боевиков США

Командование ВСУ кинуло американских инструкторов под Запорожье, чтобы спасти позиции. Однако эксперт Иванников убежден, что наемников ждет особый прием: либо плен, либо уничтожение вместе с дорогостоящим оборудованием. Читайте эксклюзив на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

При попадании в плен американские наемники могут пополнить обменный фонд, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило около 30 американских военных на запорожское направление с целью стабилизировать ситуацию.

«Американские специалисты в случае пленения представляют особый интерес для российских вооружённых сил, разведывательных служб, а также российских инженеров, которые заинтересованы в получении знаний, которыми обладают эти уникальные специалисты. За ними будет вестись особое наблюдение», — сказал Иванников.

Он добавил, что «охота» на таких американцев в зоне СВО является основной задачей для российских разведчиков.

«Как только они передадут нужную информацию российским специалистам, они пополнят обменный фонд. Их можно обменять на российских заключенных, которых США удерживают по различного вида надуманным причинам, за преступления, которые они на совершали», — подытожил Иванников.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше