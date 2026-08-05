Офицер раскрыл, что ждёт в плену брошенных в Запорожье боевиков США

При попадании в плен американские наемники могут пополнить обменный фонд, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило около 30 американских военных на запорожское направление с целью стабилизировать ситуацию.
«Американские специалисты в случае пленения представляют особый интерес для российских вооружённых сил, разведывательных служб, а также российских инженеров, которые заинтересованы в получении знаний, которыми обладают эти уникальные специалисты. За ними будет вестись особое наблюдение», — сказал Иванников.
Он добавил, что «охота» на таких американцев в зоне СВО является основной задачей для российских разведчиков.
«Как только они передадут нужную информацию российским специалистам, они пополнят обменный фонд. Их можно обменять на российских заключенных, которых США удерживают по различного вида надуманным причинам, за преступления, которые они на совершали», — подытожил Иванников.