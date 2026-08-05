Жителей Прикамья предупредили о появлении ядовитых змей

Чтобы отдых на природе прошел безопасно, администрация Косинского округа просит жителей соблюдать простые правила. При прогулках по высокой траве или в лесу необходимо носити закрытую обувь. Перед тем как шагнуть в густые заросли, надо раздвиньте их палкой. Змея уползет, услышав шум шагов и вибрацию земли.