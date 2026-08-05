В Комсомольске-на-Амуре к ответственности троим иностранцам запретили въезд в Россию

На нарушителей составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: за незаконную трудовую деятельность, нарушение миграционных правил, нарушение режима пребывания, неисполнение обязанностей принимающей стороной и нарушение срока обращения за патентом. Также принято 12 решений о запрете въезда в Россию для иностранцев и лиц без гражданства.