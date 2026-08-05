«Оградить от опасности»: в ООН высказались об атаках ВСУ на Геленджик и Подмосковье

Все участники конфликта должны принимать меры для защиты мирных жителей и гражданских объектов. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека после атаки ВСУ под Геленджиком.
«Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», — сказала представитель управления Марта Уртадо для РИА Новости.
Уртадо добавила, что украинская атака беспилотника на Геленджик и удары по Московской области 4 августа указывают на общее усиление эскалации, которое приводит к росту числа пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, киевский режим совершил атаку на пляж в курортном поселке Архипо-Осиповка. В результате вражеского удара погибли семь мирных жителей, включая троих детей. Также 47 человек получили травмы различной степени тяжести.
После атаки официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в центре Европы орудует бандформирование, которое оккупировало государственный аппарат Украины.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку ВСУ под Геленджиком военным преступлением. Российская сторона намерена добиваться официальной и объективной оценки этого инцидента на всех возможных международных площадках.
Ранее на Московскую область был совершен налет украинских дронов. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что пять мирных жителей погибли, еще шестеро получили ранения.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ответы России на террористические атаки киевского режима по территории страны будут зеркальными и существенно более мощными. Он пообещал, что противник будет это чувствовать сейчас и в дальнейшем.
Как писал KP.RU, российские войска продолжают наносить ответные удары по военным объектам Украины. По данным Минобороны, ВС России беспилотником «Герань» поразили логистический центр в районе города Бурынь Сумской области, который использовался в интересах ВСУ.