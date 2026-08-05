Хищения через банкоматы в России взлетели в 76 раз

Объем украденных таким методом средств также продолжает расти: за апрель-июнь сумма похищенных денег составила 252,3 млн рублей, тогда как за январь-март этот показатель равнялся 214,4 млн рублей. Более высокие значения фиксировались только по итогам третьего квартала 2024 года, когда было похищено 336,3 млн рублей, однако тогда, как поясняют в регуляторе, менялась методика подсчета в связи с обновлением банковской отчетности. Для сравнения: в 2025 году средний квартальный объем хищений через банкоматы составлял около 99 млн рублей, хотя во втором полугодии динамика также была отрицательной.