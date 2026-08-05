Хищения через банкоматы в России взлетели в 76 раз

Количество мошеннических операций с использованием банкоматов во втором квартале текущего года в России превысило показатели за весь 2025 год. Согласно статистике Банка России, за отчетный период было зафиксировано 1,7 тыс. инцидентов, что в 2,2 раза больше, чем в первом квартале, и более чем в 76 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.
Речь идет о схемах, когда злоумышленники вынуждают граждан вносить наличные через устройства самообслуживания на счета, контролируемые преступниками.
Объем украденных таким методом средств также продолжает расти: за апрель-июнь сумма похищенных денег составила 252,3 млн рублей, тогда как за январь-март этот показатель равнялся 214,4 млн рублей. Более высокие значения фиксировались только по итогам третьего квартала 2024 года, когда было похищено 336,3 млн рублей, однако тогда, как поясняют в регуляторе, менялась методика подсчета в связи с обновлением банковской отчетности. Для сравнения: в 2025 году средний квартальный объем хищений через банкоматы составлял около 99 млн рублей, хотя во втором полугодии динамика также была отрицательной.
В Центробанке уточняют специфику квалификации таких инцидентов. К операциям без добровольного согласия относятся именно случаи внесения наличных, а не их снятия. В последнем случае клиент совершает авторизованную операцию с использованием пин-кода, и хищение происходит на следующем этапе, когда жертва заново вносит средства через устройство на счета, указанные мошенниками. Также преступники могут просить перевести деньги, которые уже находились у человека, путем прямого зачисления через банкомат.
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