Астроном Киселев рассказал о затмении, которое накроет РФ в августе

«Во-первых, это затмение входит в 126-ю серию сароса (циклическая последовательность, при которой затмения повторяются примерно через 18 лет и 11 дней). Предыдущее затмение из этой серии было 1 августа 2008 года. Во-вторых, траектория лунной тени необычна, она не идёт с запада на восток, а делает “петлю” вокруг Северного полюса. В-третьих, событие совпадает с пиком метеорного потока Персеиды. Теоретически можно поймать кадр, где одновременно видны полная фаза затмения, полярное сияние и падающие метеоры — редкое сочетание», — отметил астроном.