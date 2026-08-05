Астроном Киселев рассказал о затмении, которое накроет РФ в августе

Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, в чем состоит особенность солнечного затмения, которое в Москве можно будет наблюдать 12 августа.
Как сообщалось, в столице частное затмение будет едва заметным, поскольку Луна закроет лишь около 1% солнечного диска. Явление начнется в 20.03 мск, в 20.08 будет момент наибольшей фазы, а в 20.13 состоится закат солнца.
Киселев выделил несколько особенностей предстоящего затмения.
«Во-первых, это затмение входит в 126-ю серию сароса (циклическая последовательность, при которой затмения повторяются примерно через 18 лет и 11 дней). Предыдущее затмение из этой серии было 1 августа 2008 года. Во-вторых, траектория лунной тени необычна, она не идёт с запада на восток, а делает “петлю” вокруг Северного полюса. В-третьих, событие совпадает с пиком метеорного потока Персеиды. Теоретически можно поймать кадр, где одновременно видны полная фаза затмения, полярное сияние и падающие метеоры — редкое сочетание», — отметил астроном.
Ранее Киселев рассказал, где и как лучше наблюдать солнечное затмение.