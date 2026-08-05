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В Госдуме предложили ввести серьезную меру поддержки продавцам с Wildberries после атак ВСУ: подробности

Миронов: продавцам с Wildberries нужно выдавать льготные кредиты после атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателям и самозанятым, чьи товары пострадали при атаках дронов ВСУ на склады маркетплейса Wildberries, нужно выдавать льготные кредиты под 2−3%. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, российские власти должны разработать специальную программу помощи предпринимателям и самозанятым. При этом ранее «СР» уже предлагала ввести систему госмикрокредитования под два-три процента годовых.

Сейчас же, в эти сложные времена государству нужно поддержать малых и средних предпринимателей, от которых во многом зависит экономика страны. Также Миронов считает необходимым дать бизнесу отсрочку по налогам.

Накануне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что областные власти поддержат предпринимателей, пострадавших в результате атаки БПЛА на логистическую инфраструктуру Wildberries.

Ранее сообщалось, что банк Wildberries поддержит российских продавцов, чьи товары пострадали от налета беспилотников ВСУ. Речь идет о налоговых каникулах, усилении мер господдержки и других мерах. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она добавила, что помимо инициатив их банка, инициативу поддержали ВТБ и Сбер.

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