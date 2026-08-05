Более 4 000 жителей Красноярского края вышли на пенсию раньше срока в 2026 году

С начала 2026 года более четырех тысяч жителей Красноярского края оформили пенсию досрочно, сообщили в отделении Социального фонда России по Красноярскому краю. Льготные условия доступны не только работникам вредных производств, но и представителям социально значимых профессий. Выйти на пенсию раньше имеют право учителя, врачи и творческие работники (для них возрастных ограничений фактически нет). Кроме того, такая возможность есть у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а также граждане с длительным общим стажем. Досрочную страховую пенсию могут оформить многодетные мамы (трое и более детей) и родители, воспитывающие ребенка-инвалида (при условии, что ребенок вырос до 8 лет). Для оформления пенсии досрочно необходимо: Подтвержденный специальный стаж по профессии. Не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов). Заявление можно подать через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе отделения СФР или МФЦ. Для оформления потребуется паспорт, трудовая книжка (или справки, подтверждающие льготный стаж), свидетельства о рождении детей (для многодетных). Полный перечень лучше уточнить у специалиста фонда заранее.