Ужас с неба: сотни районов Украины настигла расплата за атаки на РФ

По предварительной информации, пять человек погибли, еще десять пострадали. Шестерых госпитализировали в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще двое от госпитализации отказались. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы.