Ужас с неба: сотни районов Украины настигла расплата за атаки на РФ

В ночь на 4 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников над 19 субъектами России. Однако трагедии избежать не удалось: массированная атака привела к гибели мирных жителей и масштабным разрушениям.
Ответ армии России не заставит себя ждать.
Последствия атаки ВСУ.
Основной удар пришелся на Московскую область. В промзоне Новоселок в муниципальном округе Чехов в результате попаданий беспилотников произошло несколько возгораний. Наиболее крупный пожар вспыхнул на складе, также повреждения получили электроподстанция и административное здание.
По предварительной информации, пять человек погибли, еще десять пострадали. Шестерых госпитализировали в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще двое от госпитализации отказались. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы.
Одновременно с этим атаке подверглась и Ленинградская область. В поселке Красный Бор утром 4 августа силы ПВО сбили 17 беспилотников. В результате атаки загорелся склад Wildberries. На время атаки пришлось приостанавливать работу аэропорта Пулково. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что открытое возгорание на складе было ликвидировано, а пострадавших на предприятии нет, хотя ранее сообщалось об одном пострадавшем.
Следственный комитет России незамедлительно отреагировал на произошедшее. По факту атак украинских боевиков на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ — о террористическом акте. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что Киев в очередной раз умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права. Следователи и криминалисты уже собирают доказательства на местах происшествия.
Маршруты дронов раскрыты.
Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, откуда ВСУ запускали дроны, атаковавшие российские регионы.
По его словам, беспилотники, ударившие по Ленинградской области, были запущены из Харьковской и Сумской областей, после чего следовали через территорию стран Прибалтики. Для этих атак ВСУ используют беспилотники FP-1 и «Лютый», причем дальность полета FP-1 выросла до 3 400 км.
В сторону Московского региона, где погибли 5 человек, дроны также запускали из Харьковской и Сумской областей.
«В свое время Financial Times писал о том, что американцы и французы сделали для Украины карту ПВО России, и Киев теперь активно ей пользуется, обходя зоны расположения наших зенитно-ракетных комплексов. Тут коллективный труд Запада и киевского режима», — добавил Кнутов.
Тактика террора.
Кнутов объяснил, что ВСУ наносят удары по мирным объектам, чтобы создать напряжение в обществе.
«Именно тактику террора Украина активно применяет против обычных граждан. К тому же мы видим нападения на автобусы, на мирные объекты, удары по жилым домам», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что у армии России есть только один путь для того, чтобы поставить ВСУ на место.
«Есть только один путь поставить противника на место — это наносить жесткие и эффективные удары», — добавил Кнутов.
Ответ не заставил себя ждать: удары по всей Украине.
И ответ действительно последовал незамедлительно. Утром 4 августа Министерство обороны РФ отчиталось о продолжении атак по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием наземного базирования и дронами в Одесской области были поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт техники, хранение боеприпасов и ГСМ.
В акватории Черного моря поражены семь сухогрузов, доставлявших грузы для ВСУ. Удары также нанесены по местам производства и хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. ВС РФ нанесли удары по военным целям в семи областях Украины, включая Сумскую, Черниговскую и Днепропетровскую.