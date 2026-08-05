Хабаровский железнодорожник пойдёт под суд за взятку ремонтом

По версии следствия, с 2023 по 2025 год руководители компаний оплачивали ремонт и обслуживание личных автомобилей железнодорожника и его супруги, а также снегохода. Кроме того, они приобрели для его дома брусчатку и оплатили установку отопительного оборудования.