Хабаровский железнодорожник пойдёт под суд за взятку ремонтом

В Хабаровском крае бывшего заместителя начальника подразделения РЖД обвиняют в получении взяток на сумму свыше 1 миллиона рублей. Вместе с ним перед судом предстанут представители двух коммерческих организаций, сообщили hab.aif.ru в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По версии следствия, с 2023 по 2025 год руководители компаний оплачивали ремонт и обслуживание личных автомобилей железнодорожника и его супруги, а также снегохода. Кроме того, они приобрели для его дома брусчатку и оплатили установку отопительного оборудования.
Взамен сотрудник предприятия якобы покровительствовал коммерческим организациям и закрывал глаза на возможные нарушения. Следствие считает, что благодаря этому компании могли без препятствий сдавать строительно-монтажные работы на железнодорожных объектах и получать за них деньги.
Бывшему работнику РЖД предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Представителей компаний, в свою очередь, обвиняют по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», при этом роль каждого фигуранта определена отдельно.
«Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.