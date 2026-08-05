Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 5 августа.
Овнам предстоит день продуктивности и добрых дел. Ваша энергия поможет не только вам, но и близким. Дома — идиллия, а старые партнеры с радостью поддержат ваши новые идеи. Отличный момент для командной работы.
У Тельцов наступило время действовать. Сегодня успех сопутствует решительным — вы быстро освоите навыки, которые помогут обойти конкурентов. Главное — не упустить важные детали и вовремя обработать поступающую информацию.
День у Близнецов пройдет в спокойном русле. Возможные утренние трения с коллегами быстро сойдут на нет, если вы проявите дипломатичность. Будьте готовы к тому, что ваши самые смелые проекты получат одобрение «сверху».
Утро у Раков может быть эмоциональным: критика со стороны окружающих способна вывести из равновесия. Не принимайте слова близко к сердцу. Сохраняйте фокус на задачах, и вы избежите досадных промахов.
Львам не стоит торопиться с самого утра — сначала «закройте хвосты» и завершите старые дела. Ваша энергия проявится ближе к обеду: именно этот момент станет идеальным стартом для карьерного рывка. Не забывайте об отдыхе вечером.
Девам важно не отступать, даже если ваши планы рушатся. Сегодня отличный день для нетворкинга: новые знакомства окажутся судьбоносными и помогут воплотить давние задумки в реальность.
Первая половина дня у Весов — «золотое время» для дел, требующих скорости. Однако не принимайте импульсивных решений. Прислушивайтесь к внутреннему голосу: сегодня интуиция работает точнее, чем логика.
Финансовый сектор у Скорпионов на высоте. Удачное время для инвестиций, крупных покупок и заключения сделок. В личных вопросах также полагайтесь на чутье — оно вас не обманет.
У Стрельцов наступил период стратегического планирования. Вы начнете видеть людей насквозь, что поможет отсеять лишнее. День полон креатива и оригинальных решений, а в воздухе витает легкий флер романтики.
День потребует от Козерогов стойкости, особенно до обеда. Не пасуйте перед трудностями: часто они оказываются лишь проверкой на прочность, которая дается куда легче, чем кажется на первый взгляд.
Водолеев ждет суматошный день. На работе возможен «завал», и, возможно, придется не только выполнять свои задачи, но и проверять результаты за коллег. Сохраняйте хладнокровие.
У Рыб наступил момент для решительного рывка. Звезды советуют доверять интуиции — она укажет на самый прибыльный проект. Если в делах все будет складываться удачно, то в личной жизни будьте готовы к небольшим испытаниям, передает «Российская газета».