Красноярцам предлагают выбрать официальный талисман аэропорта

«Аэропорт Красноярск становится для гостей первой точкой касания с сердцем Сибири, тем самым первым впечатлением, которое остается о регионе. Именно поэтому мы сознательно отдаём право выбора маскота нашим пассажирам. Мы хотим, чтобы образ, который поселится в аэропорту, родился через призму восприятия тех, для кого авиагавань становится началом или завершением путешествия», — комментирует генеральный директор аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.