Красноярцам предлагают выбрать официальный талисман аэропорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аэропорт Красноярск готовится разработать официальный маскот — талисман, олицетворяющий сердце Сибири.
Новый маскот станет полноценным амбассадором авиагавани. В будущем он обретет форму интерьерного арт-объекта в терминале и станет основой для эксклюзивной линейки сувенирной продукции.
Повлиять на выбор персонажа, который будет отражать идентичность края, может любой желающий. Среди вариантов: ирбис, медведь, селезень, соболь, лев, суслик, осетр и лис.
«Аэропорт Красноярск становится для гостей первой точкой касания с сердцем Сибири, тем самым первым впечатлением, которое остается о регионе. Именно поэтому мы сознательно отдаём право выбора маскота нашим пассажирам. Мы хотим, чтобы образ, который поселится в аэропорту, родился через призму восприятия тех, для кого авиагавань становится началом или завершением путешествия», — комментирует генеральный директор аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.
Проголосовать можно по ссылке. Подведение итогов пройдет 14 августа, в преддверии знаковой даты для авиационной отрасли — Дня воздушного флота России, сообщили в аэропорту.