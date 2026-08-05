Власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает, что по мере прохождения паводка ситуация может осложниться и у берегов других населенных пунктов расположенных ниже по течению реки. Например, ближе ко второй половине августа в селе Троицкое вода может подняться до 470 сантиметров. В Комсомольск-на-Амуре — до 600 сантиметров, Мариинском — до 450 сантиметров, Богородском — до 400 сантиметров.