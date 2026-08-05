Власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

Во второй половине августа, согласно прогнозу специалистов, уровень Амура у берегов Хабаровска может достигнуть опасных отметок в 550−600 сантиметров. За прошедшие сутки вода достигла 419 сантиметров. Для стабилизации ситуации и быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации администрация города ввела режим повышенной готовности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ситуация на Амуре, хоть и не критическая, требует пристального внимания и заблаговременных мер. Режим повышенной готовности позволит быстро и слаженно реагировать, если уровень воды продолжит расти. Уже запустили все необходимые механизмы: от оперативных групп до резервных насосов, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Напомним, что Дальневосточного УГМС уточнило прогноз на ближайшую неделю. По новым данным, Амур у Хабаровска к 7−10 августа достигнет отметки 430−450 сантиметров, а к 13−16 августа — 470−500 сантиметров.
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает, что по мере прохождения паводка ситуация может осложниться и у берегов других населенных пунктов расположенных ниже по течению реки. Например, ближе ко второй половине августа в селе Троицкое вода может подняться до 470 сантиметров. В Комсомольск-на-Амуре — до 600 сантиметров, Мариинском — до 450 сантиметров, Богородском — до 400 сантиметров.
По оперативным данным гидрометцентра сложная обстановка сохраняется в нескольких селах, находящихся выше по течению Амура. За прошедшие сутки уровень Амура у села Ленинского составил 803 сантиметра, Нижнеспасского — 421 сантиметр, Иннокентьевки — 640 сантиметров.