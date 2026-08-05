Океанолог Таврический рассказал о приближении гигантских медуз к водам РФ

Появление гигантских медуз-ропилем (корнеротов) у берегов Владивостока связано с перестройкой океанических течений и повышением температуры воды. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
«Это глобальное потепление изменяет схему течения и температуры воды в океане. И рыба фугу туда заплыла, и медузы по течению вышли», — констатировал учёный.
По его словам, ропилемы мигрируют из более тёплых районов Тихого океана: «Из тёплых морей идут, с океана. По изменению схемы течения и температуры воды».
Отвечая на вопрос о том, каких ещё регионов могут достигнуть медузы, Таврический ограничил их вероятный ареал территорией Приморского края.
«Я думаю, до Приморского края. А там уже другие течения — в Беринговом проливе. Так что до Камчатки не дойдут», — выразил уверенность океанолог.
Таврический добавил, что раньше подобных медуз в этих водах не наблюдалось: «Я Приморский край обследовал в своё время и на батискафе, и с аквалангом. Раньше их не было».
Ропилемы стали регулярно встречаться в Амурском и Уссурийском заливах в течение последних 25 лет. В некоторые сезоны их численность была настолько высокой, что медуз ловили, перерабатывали и экспортировали в Китай. Поставки прекратились с началом пандемии коронавируса.
В настоящее время у берегов Владивостока наблюдается небольшое количество медуз, так как их миграция только началась. Ученые зафиксировали медузу диаметром около 35 сантиметров. Однако в прошлые годы попадались особи и крупнее — до 70 сантиметров.
Ранее Таврический оценил опасность для человека замеченных у берегов Владивостока гигантских медуз-ропилем.