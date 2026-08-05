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Океанолог Таврический рассказал о приближении гигантских медуз к водам РФ

Океанолог Таврический в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, с чем связано появление гигантских медуз-ропилем у берегов Владивостока, а также рассказал, где они могут появиться еще в водах РФ.

Источник: Аргументы и факты

Появление гигантских медуз-ропилем (корнеротов) у берегов Владивостока связано с перестройкой океанических течений и повышением температуры воды. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

«Это глобальное потепление изменяет схему течения и температуры воды в океане. И рыба фугу туда заплыла, и медузы по течению вышли», — констатировал учёный.

По его словам, ропилемы мигрируют из более тёплых районов Тихого океана: «Из тёплых морей идут, с океана. По изменению схемы течения и температуры воды».

Отвечая на вопрос о том, каких ещё регионов могут достигнуть медузы, Таврический ограничил их вероятный ареал территорией Приморского края.

«Я думаю, до Приморского края. А там уже другие течения — в Беринговом проливе. Так что до Камчатки не дойдут», — выразил уверенность океанолог.

Таврический добавил, что раньше подобных медуз в этих водах не наблюдалось: «Я Приморский край обследовал в своё время и на батискафе, и с аквалангом. Раньше их не было».

Ропилемы стали регулярно встречаться в Амурском и Уссурийском заливах в течение последних 25 лет. В некоторые сезоны их численность была настолько высокой, что медуз ловили, перерабатывали и экспортировали в Китай. Поставки прекратились с началом пандемии коронавируса.

В настоящее время у берегов Владивостока наблюдается небольшое количество медуз, так как их миграция только началась. Ученые зафиксировали медузу диаметром около 35 сантиметров. Однако в прошлые годы попадались особи и крупнее — до 70 сантиметров.

Ранее Таврический оценил опасность для человека замеченных у берегов Владивостока гигантских медуз-ропилем.