Пчелошеринг: хабаровские пчеловоды предлагают ульи в аренду

Семья пчеловодов Алавердовых из Хабаровского края, известная производством меда и агротуризмом, впервые запускает услугу пчелошеринга. Теперь желающие могут арендовать один или несколько ульев. Главная цель — дать каждому возможность попробовать себя в пчеловодстве. Все необходимое для обслуживания пчел предоставляют. В награду арендатор получает собранный урожай меда. Алавердовы развивали хозяйство с помощью господдержки: взяли дальневосточный гектар, выиграли грант «Агростартап», на который приобрели оборудование, улья, рамки и пчелиные семьи, а также заключили социальный контракт.