Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пчелошеринг: хабаровские пчеловоды предлагают ульи в аренду

Семья пчеловодов Алавердовых из Хабаровского края, известная производством меда и агротуризмом, впервые запускает услугу пчелошеринга. Теперь желающие могут арендовать один или несколько ульев. Главная цель — дать каждому возможность попробовать себя в пчеловодстве. Все необходимое для обслуживания пчел предоставляют. В награду арендатор получает собранный урожай меда. Алавердовы развивали хозяйство с помощью господдержки: взяли дальневосточный гектар.

Семья пчеловодов Алавердовых из Хабаровского края, известная производством меда и агротуризмом, впервые запускает услугу пчелошеринга. Теперь желающие могут арендовать один или несколько ульев. Главная цель — дать каждому возможность попробовать себя в пчеловодстве. Все необходимое для обслуживания пчел предоставляют. В награду арендатор получает собранный урожай меда. Алавердовы развивали хозяйство с помощью господдержки: взяли дальневосточный гектар, выиграли грант «Агростартап», на который приобрели оборудование, улья, рамки и пчелиные семьи, а также заключили социальный контракт.