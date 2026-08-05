Эксперт Харламов объяснил, как законно пользоваться «умными» очками

«В целом использование таких гаджетов в зависимости от цели и их конструкции может подпадать под статью 138.1 УК РФ, которая запрещает оборот средств для скрытого сбора данных (аудио- и видеозапись, трекинг). Перечня конкретных моделей конкретных компаний, запрещенных к использованию, закон не содержит. Шпионскими могут быть признаны устройства, которые маскируются под обычную оптику и при этом оснащены камерами, микрофонами и другими устройствами. Если же на гаджете присутствуют явные элементы управления (кнопки, сенсорные панели, световой индикатор работы, открытая камера), такие устройства шпионскими на признаются», — рассказал ТАСС Харламов.