Эксперт Харламов объяснил, как законно пользоваться «умными» очками

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. На использование очков со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) прямого запрета российское законодательство не вводит, однако здесь имеются определенные риски и ограничения. В некоторых случаях покупка такого гаджета может попадать под действие статьи УК РФ, сообщил ТАСС доцент кафедры права и философии НГПУ Андрей Харламов.
В современные модели «умных очков» встраиваются камеры и микрофоны, а ИИ способен анализировать полученную с фотокамер информацию и отображать данные на линзах или с помощью динамиков. Ранее сообщалось, что компания Meta, которая признана в России экстремистской организацией, выпустила «умные» очки в коллаборации с Кайли Дженнер. Модель оснащена системой ИИ и камерой 12 Мп, она может работать в течение 48 часов без подзарядки.
«В целом использование таких гаджетов в зависимости от цели и их конструкции может подпадать под статью 138.1 УК РФ, которая запрещает оборот средств для скрытого сбора данных (аудио- и видеозапись, трекинг). Перечня конкретных моделей конкретных компаний, запрещенных к использованию, закон не содержит. Шпионскими могут быть признаны устройства, которые маскируются под обычную оптику и при этом оснащены камерами, микрофонами и другими устройствами. Если же на гаджете присутствуют явные элементы управления (кнопки, сенсорные панели, световой индикатор работы, открытая камера), такие устройства шпионскими на признаются», — рассказал ТАСС Харламов.
Эксперт напомнил о прецеденте из судебной практики: 12 лет назад житель Приморья был оштрафован за покупку очков со скрытой камерой через Интернет, но через 4 года Верховный суд РФ внес в решение суда нижестоящей инстанции коррективы: сам факт приобретения очков преступлением не является, поскольку сторона обвинения должна доказать, что покупатель не просто знал о скрытых функциях гаджета, но и имел умысел на осуществление тайных съемок, а наличие такого умысла доказать, как правило, очень сложно.
«Надо понимать, где использование таких очков будет нежелательным и рискованным, вплоть до попадания под статьи УК: это детские и образовательные учреждения, кинотеатры, режимные объекты, где запрещена любая видеосъемка (аэропорты, суды, КПП), общественные мероприятия. При покупке очков с AI надо избегать моделей, которые копируют обычные очки и не имеют явных признаков записывающих устройств, а собеседника рекомендуется всегда предупреждать о записи или съемке», — отметил Харламов.
Кроме того, при приобретении AI-очков надо проверять, каким искусственным интеллектом обрабатывается и на какие сервера передает данные конкретная модель. «По закону персональные данные российских граждан должны храниться только на российских серверах», — указывает эксперт.