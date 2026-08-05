Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком в трудовой стаж

«Родитель, который ухаживает за ребенком до трех лет, не должен терять в трудовых правах. Это время — не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. Мы предлагаем засчитывать этот период в непрерывный трудовой стаж в полном объеме», — сказал Миронов РИА Новости.