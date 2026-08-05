Онищенко предупредил о новой вспышке инфекции со взрывной диареей​ в США

«Следует ожидать, что в августе будет новый подъём заболеваемости. Потому что это как раз период, когда линейка и объём свежих овощей на рынке и в пищевой корзине гораздо больше, чем в мае», — цитирует Онищенко РИА «Новости».
При этом официальная статистика может не отражать полный масштаб вспышки. Как отметил Онищенко, многие заболевшие переносят инфекцию без обращения к врачам, поэтому такие случаи остаются за пределами зафиксированных данных.
Ранее доктор Тэйлор Уоллес заявил, что вспышка циклоспороза, зарегистрированная в США, может затронуть и другие страны. Основной причиной возможного распространения инфекции специалисты называют поставки заражённых продуктов питания. При этом американские санитарные службы уже сообщали, что потенциально опасная продукция реализовывалась не только в США, но и в Мексике.
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