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В Новосибирской области опровергли сообщения о побеге девяти заключённых

Информация о якобы сбежавших осужденных появилась в соцсетях.

Источник: Om1 Новосибирск

В ГУФСИН по Новосибирской области опровергли информацию о побеге девяти осуждённых, которая ранее появилась в социальных сетях. Ложное сообщение разместили в ряде местных пабликов.

В публикациях утверждалось, что из охраняемых учреждений могли сбежать девять человек. Вместе с сообщением авторы разместили фотографии предполагаемых беглецов, подчеркнув, что информация не является официальной.

Редакция Om1 Новосибирск обратилась за комментарием в компетентные органы, чтобы проверить распространяемые сведения.

«Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информация о побеге осуждённых в Новосибирской области не соответствует действительности», — пояснил редакции начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Решетников.