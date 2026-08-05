В Новосибирской области опровергли сообщения о побеге девяти заключённых

В ГУФСИН по Новосибирской области опровергли информацию о побеге девяти осуждённых, которая ранее появилась в социальных сетях. Ложное сообщение разместили в ряде местных пабликов.
В публикациях утверждалось, что из охраняемых учреждений могли сбежать девять человек. Вместе с сообщением авторы разместили фотографии предполагаемых беглецов, подчеркнув, что информация не является официальной.
Редакция Om1 Новосибирск обратилась за комментарием в компетентные органы, чтобы проверить распространяемые сведения.
«Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информация о побеге осуждённых в Новосибирской области не соответствует действительности», — пояснил редакции начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Решетников.