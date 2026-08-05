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Боевички-смертницы: Зеленский набирает в отряды БПЛА юных украинок

Попавший в плен боевик ВСУ выдал местоположение женщин-операторов FPV-дронов ВСУ. Почему Зеленский набирает в отряды БПЛА женщин — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим набирает в отряды дроноводов молодых женщин из-за их главной особенности, сообщил в эксклюзивном материале aif.ru военный эксперт Ян Гагин.

Напомним, попавший в плен боевик ВСУ, представившийся поваром, выдал местоположение женщин-операторов FPV-дронов ВСУ. Об этом рассказал замкомандира одного из российских подразделений с позывным Режиссер.

Он уточнил, что во время выполнения боевой задачи в плен удалось взять троих человек. Один из них рассказал, где находятся женщины-операторы БПЛА. После этого по цели нанесли массированный артиллерийский удар.

Гагин объяснил, почему в ВСУ все чаще набирают женщин.

«Противник набирает женщин в отряды дроноводов по той причине, что они более внимательные, чем мужчины, более усидчивые. Их набирают, чтобы они быстрее оценивали визуальную картинку и быстро действовали. Чаще всего это именно молодые женщины, совсем молодежь. Там принцип такой, что у молодежи мелкая моторика лучше, быстрая реакция, хороший контакт с монитором. Все это используют ВСУ», — пояснил эксперт.

Ряд специалистов ранее также отмечал, что в ВСУ все чаще набирают женщин, поскольку мужчин-добровольцев на Украине почти не осталось. Последние пытаются сбежать из страны или месяцами не выходят из дома, скрываясь от военкомов.

Ранее стали известны цели женщин-штурмовичек ВСУ.

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