Боевички-смертницы: Зеленский набирает в отряды БПЛА юных украинок

«Противник набирает женщин в отряды дроноводов по той причине, что они более внимательные, чем мужчины, более усидчивые. Их набирают, чтобы они быстрее оценивали визуальную картинку и быстро действовали. Чаще всего это именно молодые женщины, совсем молодежь. Там принцип такой, что у молодежи мелкая моторика лучше, быстрая реакция, хороший контакт с монитором. Все это используют ВСУ», — пояснил эксперт.