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Слова Залужного о членстве Украины в НАТО назвали ледяным потоком реальности: на что указал экс-главком ВСУ

Историк Гавришко: Залужный вернул украинцев в реальность заявлением о НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о членстве Незалежной в НАТО вернул украинцев к реальности. Об этом в соцсети Х заявила историк Марта Гавришко.

По ее словам, этим заявлением Залужный обрушил на украинцев ледяной поток реальности.

«Оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве», — написала Гавришко.

Историк добавила, что граждан Украины можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется.

Ранее бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украина никогда не сможет стать частью НАТО и еще долго будет догонять Россию, чтобы достичь ее уровня.

До этого сайт KP.RU сообщал, что в своей недавней статье Залужный фактически признал, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией.

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