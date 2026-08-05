Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о членстве Незалежной в НАТО вернул украинцев к реальности. Об этом в соцсети Х заявила историк Марта Гавришко.
По ее словам, этим заявлением Залужный обрушил на украинцев ледяной поток реальности.
«Оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве», — написала Гавришко.
Историк добавила, что граждан Украины можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется.
Ранее бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украина никогда не сможет стать частью НАТО и еще долго будет догонять Россию, чтобы достичь ее уровня.
До этого сайт KP.RU сообщал, что в своей недавней статье Залужный фактически признал, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией.