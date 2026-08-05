Драпатый в панике от ракет РФ, Киев в огне: главная новость СВО 5 августа

Масштабный взрыв на военном полигоне в Хмельницком 31 июля был не случайным ЧП, а результатом точного попадания российского барражирующего боеприпаса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил генерал-майор, Герой России Сергей Липовой. Удар пришелся на склад в тот момент, когда туда прибыла крупная партия вооружений, что спровоцировало мощную детонацию с разлетом боеприпасов на расстояние до километра.
По данным российских военных, помимо многочисленных снарядов, объект использовался как арсенал ударных и разведывательных беспилотников. Уничтожение склада, подчеркнул Липовой, сорвало планы Киева по нанесению серии ударов вглубь российской территории.
«Там наверняка были не только снаряды, но и дроны: разведывательные, боевые, и реактивные, и самолетного типа, и квадрокоптеры. Уничтожив этот склад, мы упредили целую серию террористических атак на территорию приграничных районов и даже тех, что находятся в глубине России. Тем самым мы спасли жизни, наверное, сотням наших граждан и обеспечили безопасность гражданским объектам», — заявил эксперт.
Официальный Киев назвал произошедшее диверсией или нарушением техники безопасности, а прибывшие силовики задержали главу местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Однако генерал-майор Липовой считает версию о диверсии маловероятной.
«Скорее всего, наша разведка отслеживала перемещение этой крупной партии боеприпасов, и как только она достигла складской зоны, последовал прилет нашего дрона. Одно дело — уничтожить колонну по дороге, и совсем другое — уничтожить её уже в центре хранения вместе с остальным арсеналом. А арест начальника СБУ — это естественная реакция киевского режима, им всегда нужно найти стрелочника и предъявить ему претензии за промахи», — пояснил он.
Ликвидация склада, расположенного в глубоком тылу противника, куда железной дорогой прибывают западные поставки, нанесла ВСУ серьезный урон. В результате детонации были уничтожены не менее 20 военнослужащих элитного подразделения. Пятеро военных, занимавшихся разгрузкой, до сих пор числятся пропавшими без вести — на месте найдены лишь фрагменты тел.
Примечательно, что Хмельницкий является родным городом главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.