Драпатый в панике от ракет РФ, Киев в огне: главная новость СВО 5 августа

«Скорее всего, наша разведка отслеживала перемещение этой крупной партии боеприпасов, и как только она достигла складской зоны, последовал прилет нашего дрона. Одно дело — уничтожить колонну по дороге, и совсем другое — уничтожить её уже в центре хранения вместе с остальным арсеналом. А арест начальника СБУ — это естественная реакция киевского режима, им всегда нужно найти стрелочника и предъявить ему претензии за промахи», — пояснил он.