Киев ждет ад: Иран не простил нападок и взял на прицел десятки целей

Тегеран оказался в шаге от военного ответа после украинской атаки на иранское судно. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран был готов нанести удар по трем объектам на территории Украины, но передумал — после того, как Киев принес извинения.
Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что истинный смысл иранского «прощения» нужно читать между строк.
«Тегеран больше оказывал психологическое воздействие на киевский режим, затягивая с ответным ударом. По принципу, что ожидание удара страшнее, чем сам удар», — заявил эксперт.
Что на самом деле имел в виду Тегеран.
Как отметил Перенджиев, озвученные данные про три цели могут быть условностью, призванной усилить эффект неопределённости.
«Когда Иран говорит про три объекта, здесь может быть вообще речь не про три объекта, а может быть про пять или даже десять объектов. Как раз в этом и есть психологическое воздействие, что все будут думать, про какие же объекты идёт речь», — подчеркнул политолог.
Эта двусмысленность работает на опережение: киевский режим вынужден гадать, что именно попало в прицел, и держать в уме десятки потенциальных точек поражения. Психологическое давление, по мнению эксперта, оказывается даже более действенным, чем сам удар.
Неожиданные цели для иранских беспилотников.
По мнению Перенджиева, под удар могли попасть цели даже не на Украине, но связанные с ней.
«Это не обязательно территория Украины. На Ближнем Востоке сейчас дислоцируются военнослужащие Украины, включая, кстати, и сами посольства Украины, ну, или какие-то дипмиссии, либо военные миссии. И они, конечно, взяты, как говорится, на мушку», — пояснил эксперт.
Он объяснил, в чем преимущество ударов по украинским целям, расположенным на Ближнем Востоке.
«Нет смысла использовать какие-то дорогостоящие ракеты. Лучше использовать все те же беспилотники — дешёвые — и нанести по ним удары там, где есть такая необходимость», — резюмировал Перенджиев.
Что будет, если Киев решит проверить волю Ирана.
«Иран, конечно же, подготовился на случай, если в киевском режиме не включат мозги и всё-таки попробуют второй раз нанести удар. По сути говоря, проверят Иран на слабо. Вот тогда Иран, скорее всего, ударит очень мощно и сразу», — предупредил Перенджиев.
Эксперт обратил внимание, что Иран уже готов к ответу в случае повторной провокации. И здесь времени на раздумья не останется.
«С одной стороны, даётся шанс Киеву не обострять эскалацию против Ирана. А с другой стороны, если у них там “крыша поедет”, и они решат, что ничего им за это не будет, — вот тогда Иран ответит. Причём сразу, быстро и жёстко», — подчеркнул Перенджиев.
По его словам, в случае повторного удара Тегеран откажется от тактики предупреждений.
«Это будет не по-ирански, если он и после второго раза будет что-то заявлять. Сразу будет ответный удар, и всё», — подытожил политолог.