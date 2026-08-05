Замначальника филиала РЖД в Хабаровске пойдет под суд за взятки

Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Хабаровской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта филиала ОАО «РЖД» и представителей двух коммерческих организаций, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«В Хабаровском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении должностного лица железнодорожного предприятия за совершение коррупционных преступлений», — говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
По версии следствия, работник железнодорожного предприятия в период с 2023 г. по 2025 г. получил от руководителей компаний взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера — оплаты ремонта и технического обслуживания личных автомобилей его и супруги, снегохода, приобретения брусчатки и оплаты установки отопительного оборудования для его частного домовладения на общую сумму, превышающую 1 млн рублей.
Вознаграждение предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе в пользу юридических лиц, беспрепятственные приемку и оплату выполненных строительно-монтажных работ на объектах железнодорожного транспорта.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд Хабаровского края.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что заместитель генпрокурора утвердил обвинение хабаровскому топ-менеджеру РЖД за взятку в 14,8 млн. Расследованием установлено, что в 2024 году руководитель структурного подразделения ОАО «РЖД» получил от предпринимателя взятку в виде автомобиля «Lexus LX570», оплаты услуг личного водителя, акустической системы и санитарно-технических изделий премиум класса общей стоимостью 14,8 млн руб. за незаконные действия, общее покровительство и попустительство по службе.