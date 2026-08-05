Замначальника филиала РЖД в Хабаровске пойдет под суд за взятки

По версии следствия, работник железнодорожного предприятия в период с 2023 г. по 2025 г. получил от руководителей компаний взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера — оплаты ремонта и технического обслуживания личных автомобилей его и супруги, снегохода, приобретения брусчатки и оплаты установки отопительного оборудования для его частного домовладения на общую сумму, превышающую 1 млн рублей.