Еще одного дрифтера на BMW наказали в Таразе

На одной из камер видеонаблюдения в ночное время был зафиксирован факт опасного дрифта на автомобиле BMW. Сотрудники полиции установили и задержали нарушителя — им оказался 25-летний житель областного центра. За грубое нарушение Правил дорожного движения в отношении него был составлен административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Решением суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.