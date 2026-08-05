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Еще одного дрифтера на BMW наказали в Таразе

10 суток ареста получил житель Тараза за дрифт на своем BMW — это уже не первый случай, когда любителей дрифта привлекают к ответственности в областном центре, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

Источник: Nur.kz

На одной из камер видеонаблюдения в ночное время был зафиксирован факт опасного дрифта на автомобиле BMW. Сотрудники полиции установили и задержали нарушителя — им оказался 25-летний житель областного центра. За грубое нарушение Правил дорожного движения в отношении него был составлен административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Решением суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Это уже не первый случай привлечения к ответственности за дрифт в Таразе. Каждый подобный факт находится на особом контроле полиции. Любые попытки дрифта и опасного маневрирования на дорогах общего пользования влекут за собой установленную законом ответственность, вплоть до административного ареста.

На днях в Таразе к ответственности привлекли другого водителя, который тоже устроил дрифт на автомобиле марки BMW.