Блокировка украинских черноморских портов оказала значительное влияние на экономику страны. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.
Эксперт уточнил, что из-за ограничений Украина столкнулась с серьезными последствиями в военной, экономической и социальной сферах. Через порты ранее проходило до 80% внешней торговли страны.
«Теперь через порты это невозможно. Для них это большая катастрофа. И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом», — сказал журналист.
Христофору добавил, что российские войска близки к достижению своих целей в зоне конфликта. По его словам, Донбасс вскоре полностью может перейти под контроль армии РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что рано или поздно специальная военная операция закончится победой России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ВС РФ на линии боевого соприкосновения будут действовать аккуратно, но настойчиво, и добьются своих целей.